الأرصاد تحذر من شائعة «موجة البرد».. وتتوقع ارتفاع الحرارة خلال النهار بدءًا من الثلاثاء

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، من شائعات تم ترويجها حول قدوم موجة برد خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من الغد الثلاثاء.

وذكرت الهيئة، في بيان لها نشرته عبر حسابها بتويتر، أنها تابعت ما نشره بعض من هواة الطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موجة برد خلال الأيام المقبلة.

وحيث تشير توقعاتنا إلى عدم صحة تلك المزاعم، وأن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها السنوية الطبيعية، ويتوقع ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق؛ اعتبارًا من الغد الثلاثاء.

وحذَّرت الهيئة، في بيانها، من نشر الشائعات التي يسعى مروجوها إلى التكسب الإعلامي، من خلال تضليل المجتمع خاصة في ظل الظروف الصعبة، التي تمر بها المملكة والعالم، وتتطلب تكاتف المجتمع ونشر الحقائق ومحاربة الشائعات.

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ودعت المواطنين إلى عدم تداولها، وننبه وسائل الإعلام من استغلال منصاتها في نشر معلومات غير دقيقة ولا تستند إلى حقائق علمية. في الوقت الذي سنواصل على مدار الساعة، تزويد الجهات وأفراد المجتمع بكل المعلومات الأرصادية، من خلال جميع القنوات المتاحة.

كما تدعو الهيئة الجميع، إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي

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