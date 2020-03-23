الزعاق يحدد موعد النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة

توقع الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يبدأ النهار في الأخذ من الليل هذه الأيام ولمدة ثلاثة شهور تقريبًا أي إلى نهاية شهر شوال.



وقال الزعاق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «خلال هذه الأيام: يبدأ النهار يأخذ من الليل ويستمر هذا الأخذ لمدة ثلاثة شهور تقريبًا (أي إلى نهاية شهر شوال).

وأضاف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن «آخر شهر شوال وأول ذي القعدة ستكون هي النهر الأطول والليالي الأقصر في السنة»

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