توزيع «حقيبة صحية» لمكافحة كورونا في مكة المكرمة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة توعوية بعنوان «الوقاية خير من العلاج» تضمنت حقيبة بها 10 عناصر صحية كالمعقم والكمامة والقفازات ولقد تم توزيعها في عدة مواقع مختلفة بالعاصمة المقدسة شمالها وجنوبها وشرقها وغربها وشملت هذه المواقع الإشارات المرورية وعددًا من المحلات.

أتي ذلك في إطار الجهود الاحترازية التي تنفذها الجهات الحكومية المختلفة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي أن الحقيبة تم توزيعها لعموم المواطنين والمقيمين لاستشعار الجميع بضرورة التكاتف للحد من انتشار فيروس كورونا وإيماناً بأهمية الإسهام لوقاية المجتمع من الوباء، ورفع مستوى الوعي الصحي تماشيًا مع الإرشادات التي تقدمها وزارة الصحة.



ويذكر بأن المبادرة نفذت بالتعاون مع شركة سفر وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال المقاولات.

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