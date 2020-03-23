بالصور.. عدن تستقبل الطائرة السعودية الحاملة لمساعدات منظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا

وصلت طائرة النقل التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، والتي تحمل على متنها إمدادات طبية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس (COVID-19) إلى مطار عدن اليوم الإثنين 23 مارس 2020م.
ونقلت الطائرة الإمدادات الطبية من مدينة (دبي) الإماراتية إلى العاصمة المؤقتة (عدن) بطلب من منظمة الصحة العالمية.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة المشتركة للتحالف؛ لتسهيل عمل المنظمات الأممية وغير الحكومية الدولية في داخل اليمن وتقديم كل التسهيلات لموظفيها وأطقمها الطبية والمساهمة بالجهود الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني الشقيق.
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