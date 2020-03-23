السعودية اليوم / بتوجيه سمو أمير منطقة جازان ومتابعة سمو نائبه إطلاق مبادرة ‫#كلنا_مسؤول_نبيها_صفر للحد من انتشار فيروس كورونا‬



جيزان 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , أطلقت إمارة منطقة جازان من خلال حسابها على تويتر وعبر هاشتاق مبادرة #كلنا_مسؤول_نبيها_صفر، ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ، أن المبادرة تأتي وفق توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لحث المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة للحد من انتشار فيروس كورونا ، مشيراً إلى أن هذه المبادرة وغيرها من الاحترازات تقوم بها الجهات الحكومية المعنية في المنطقة لتوعية الموطنين والمقيم للحفاظ على صحتهم ، في ظل ما توليه حكومتنا الرشيدة أعزها الله من جهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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16:53ت م

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