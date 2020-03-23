السعودية اليوم / الهند تعلق رحلات الطيران الداخلي وسط أزمة فيروس كورونا



نيودلهي 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

أعلنت الحكومة الاتحادية الهندية أن جميع الرحلات الداخلية سوف تتوقف بدءًا من منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، في إجراء جديد صارم للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة في بيان إن شركات الطيران يجب عليها أن تخطط لرحلاتها بحيث تهبط آخرها في وجهتها قبل الساعة 1159 مساء الثلاثاء، ويُسمح فقط بعد ذلك برحلات الشحن.

وتم حظر الرحلات الدولية منذ أسبوع، وجاء إعلان الحكومة مع دخول الإغلاق حيز التنفيذ في معظم الولايات الهندية والأقاليم التي تخضع للإدارة الاتحادية.

وسجلت الهند إجمالي 415 حالة إصابة بالفيروس، وسبع حالات وفاة.

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16:23ت م

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