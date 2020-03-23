السعودية اليوم / البنك الدولي يدعم اليمن بـ26 مليون دولار لمواجهة وباء "كورونا"



عـدن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج اليوم، عن تخصيص البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) مبلغ 7ر26 مليون دولار أمريكي، لمساعدة اليمن في مواجهة فيروس كورونا وما سيترتب عليه من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية.

وأكد الوزير اليمني خلال اجتماعه عبر الإنترنت مع المدير التنفيذي للبنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ومسؤولين من مؤسسة التمويل الدولية، أهمية تكثيف الجهود الدولية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث ناقش الاجتماع الدعم المخصص لليمن بعد طلب تقدمت به الحكومة لمجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وأشار العوج إلى أن وزارة التخطيط ووزارة الصحة في اليمن وبقية المانحين، اتفقوا على تسخير الجهود لمواجهة أي مخاطر أو تأثير لفيروس كورونا على اليمن، وتشكيل فرق مشتركة مع منظمة الصحة العالمية، لوضع جميع الإمكانيات المتاحة وتوفير احتياجات القطاع الصحي في مختلف المدن والمنافذ.

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16:17ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.