

كوالالمبور 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

أعلنت ماليزيا اليوم عن تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية، ليصل العدد الإجمالي إلى 1518.

وذكرت وزارة الصحة أن حوالي 970 من الحالات الإجمالية يرتبط بتجمع نُظم الشهر الماضي قرب العاصمة كوالالمبور, مشيرةً إلى أن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 14.

// انتهى //

16:06ت م

0102





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ماليزيا تعلن عن 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.