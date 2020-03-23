اقتصادي / مجلس إدارة الموانئ يستعرض خطة تنفيذ هياكل عقود الإسناد في الموانئ السعودية



الرياض 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، اجتماعه السادس (عن بعد)، برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وحضور أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع نوه المجلس باستمرار العمل في الموانئ

واستعرض المجلس خلال اجتماعه سير المبادرات وخطة التحول بالهيئة، والأداء المالي والتشغيلي لعام 2019 والمستهدفات لعام 2020 والأثر المتوقع، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فايروس كورونا المستجد، إلى جانب عرض تحديث لمشروع الموارد البشرية، وخطة تنفيذ هياكل عقود الإسناد في الموانئ السعودية التي ستُسهم في رفع الطاقة الاستيعابية ومستوى القدرات التشغيلية وإيجاد فرص استثمارية واعدة لقطاع الموانئ.

واعتمد المجلس في جلسته اليوم عدة توصيات تهدف إلى زيادة الفعالية في قطاع الموانئ والارتقاء بخدماته، من بينها اللائحة الاستثمارية المالية، ولائحة تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ، بالإضافة إلى طلبات تأجير الأراضي الخاضعة لصلاحيات المجلس.

كما اعتمد المجلس خلال جدول أعماله مذكرة طلب تأجيل تطبيق التعديلات الجديدة على أجور وخدمات الموانئ، وذلك استمراراً لمبادرات تخفيف الأثر المالي والاقتصادي التي تقدمها الهيئة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الموانئ السعودية.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل بشكل مستمر وفعال نحو تطوير الأداء التنظيمي ورفع مستوى الكفاءة والقدرة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية، وفق أفضل الأسس وأعلى المعايير العالمية؛ للارتقاء بتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات وركائز رؤية بلادنا الطموحة.

// انتهى //

16:05ت م

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الرياض 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، اجتماعه السادس (عن بعد)، برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وحضور أعضاء المجلس.وفي مستهل الاجتماع نوه المجلس باستمرار العمل في الموانئ السعودية كافة لاستقبال سفن الحاويات والبضائع الأخرى على مدار الساعة وفق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الوقائية التي تطبقها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك دعماً للتجارة واستمراراً لتدفق البضائع في السوق السعودي، مثمناً توظيف التقنية بالعمل والتواصل والمتابعة عن بعد مع جميع موانئ المملكة.واستعرض المجلس خلال اجتماعه سير المبادرات وخطة التحول بالهيئة، والأداء المالي والتشغيلي لعام 2019 والمستهدفات لعام 2020 والأثر المتوقع، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فايروس كورونا المستجد، إلى جانب عرض تحديث لمشروع الموارد البشرية، وخطة تنفيذ هياكل عقود الإسناد في الموانئ السعودية التي ستُسهم في رفع الطاقة الاستيعابية ومستوى القدرات التشغيلية وإيجاد فرص استثمارية واعدة لقطاع الموانئ.واعتمد المجلس في جلسته اليوم عدة توصيات تهدف إلى زيادة الفعالية في قطاع الموانئ والارتقاء بخدماته، من بينها اللائحة الاستثمارية المالية، ولائحة تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ، بالإضافة إلى طلبات تأجير الأراضي الخاضعة لصلاحيات المجلس.كما اعتمد المجلس خلال جدول أعماله مذكرة طلب تأجيل تطبيق التعديلات الجديدة على أجور وخدمات الموانئ، وذلك استمراراً لمبادرات تخفيف الأثر المالي والاقتصادي التي تقدمها الهيئة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الموانئ السعودية.يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل بشكل مستمر وفعال نحو تطوير الأداء التنظيمي ورفع مستوى الكفاءة والقدرة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية، وفق أفضل الأسس وأعلى المعايير العالمية؛ للارتقاء بتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات وركائز رؤية بلادنا الطموحة.// انتهى //16:05ت م0101

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