السعودية اليوم / تمديد فترة فتح معبر "أشكيت" الحدودي لعودة المصريين من السودان



القاهرة 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

تقرر تمديد فترة فتح معبر "قسطل – اشكيت" البري بين مصر والسودان، اليوم وغدًا لفترة نهائية وأخيرة لاستكمال عودة المواطنين والشاحنات إلى الأراضي المصرية.

وناشد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير ياسر هاشم، المصريين الراغبين في العودة لانتهاز هذه الفرصة الأخيرة، حيث سيتم إغلاق المعبر اعتبارا من بعد غد الأربعاء، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولتان لحماية مواطنيهما من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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15:57ت م

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