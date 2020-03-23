السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 89 حالة



تونس 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 89 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 14 حالة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية في مؤتمر صحفي اليوم، أن الحالات موزعة على أغلب محافظات البلاد، مشيرة إلى شفاء حالة واحدة ووفاة 3 أشخاص.

وأكدت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، أنه يوجد في الحجر الصحي حالياً 14 ألف شخص، داعية المواطنين لتطبيق الحجر الصحي وأخذ الأمر بجدية كبيرة، مشيرة إلى أنه في حال عدم تطبيق هذا الحجر ستكون هناك عواقب وخيمة على البلاد.

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