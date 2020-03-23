السعودية اليوم / سويسرا تعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا 1046 ليصل الإجمالي إلى 8060 حالة



زوريخ 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية السويسرية اليوم، عن تسجيل 1046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين في سويسرا وليختنشتاين إلى 8060 .

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة إن عدد الوفيات ارتفع بواقع ستة إلى 66.

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15:52ت م

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