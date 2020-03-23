شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة ": 51 حالة كورونا جديدة ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

اليوم – الدمام

أعلن متحدث وزارة الصحة محمد العبد العالي ، تسجيل 51 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

و قال متحدث الصحة أن من بين الحالات المصابة 25 حالة مخالطة و26 حالة متعلقة بالسفر ، ليصل بذلك إجمالي الحالات المصابة 562 حالة حتى الآن .

وأشار العبد العالي الى أن حالات التعافي وصلت إلى 19 حالة ، و لم تسجل المملكة أي حالة وفاة .