شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة ": 51 حالة كورونا جديدة ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل
أعلن متحدث وزارة الصحة محمد العبد العالي ، تسجيل 51 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا
و قال متحدث الصحة أن من بين الحالات المصابة 25 حالة مخالطة و26 حالة متعلقة بالسفر ، ليصل بذلك إجمالي الحالات المصابة 562 حالة حتى الآن .
وأشار العبد العالي الى أن حالات التعافي وصلت إلى 19 حالة ، و لم تسجل المملكة أي حالة وفاة .
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