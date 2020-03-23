‏متحدث الصحة: إيجاد علاج كورونا قد يمتد لعام ولا بد من التضحيات

2020-03-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن التوصل إلى علاج لفيروس كورونا الجديد قد يمتد عدة أشهر وقد تصل المدة إلى عام.

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ولفت العبدالعالي إلى أن العالم يسابق الزمن من أجل الوصول إلى علاج مرض كورونا الجديد، والمملكة بدورها تتابع مستجدات ما يعلن عن حول فعالية بعض الأدوية في علاج حالات كورونا مشيرًا إلى أنه يتم تطبيق بروتوكولات العلاج في المملكة وفق طبيعة كل حالة.

وقال متحدث الصحة : فيما يخص الأدوية يجب علينا أن نأخذ المعلومات من المصادر الرسمية، ونترك أصحاب الخرافات والخزعبلات مشيرًا إلى أن فردًا واحدًا غير ملتزم قد يتسبب بالعشرات من الإصابات بالفيروس.

وأضاف : لا نعتقد أن هذه المرحلة ستمر دون تضحيات وأهمها أن ترى والديك أمامك ولا تستطيع تقبيلهما وذلك لسلامتهما.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19



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