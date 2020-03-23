فيديو.. توزيع حالات كورونا الجديدة بحسب المدن السعودية

2020-03-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن توزيع الـ51 إصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد بحسب المدن السعودية.

وقال العبدالعالي إنه تم رصد 18 حالة في الرياض و12 حالة في مكة و6 حالات في الطائف و5 حالات في بيشة و3 حالات في كل من الدمام والقطيف وحالتين في جازان وحالة واحدة في كل من نجران والقنفذة.

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ولفت إلى أنه من بين هذه الحالات 26 حالة لقادمين من الخارج و25 حالة مخالطين مجتمعيًا لمصابين سابقين، وبهذا يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في السعودية إلى 562 حالة تعافى منها 19 حالة.

وأكد متحدث الصحة أن المملكة لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا مشيرًا إلى وجود مبادرات إيجابية من المجتمع في تطبيق الإجراءات.

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