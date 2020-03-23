شكرا لقرائتكم الصحة : تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 562 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-23 الصحة : تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 562 متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لافتًا إلى أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا بلغ حتى الآن 562 حالة تعافى منها 19 حالة. Advertisements وقال متحدث الصحة : لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في المملكة ولمسنا مبادرات إيجابية من المجتمع في تطبيق الإجراءات. تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة : تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 562 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.