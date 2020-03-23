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شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يغلق اليوم عند 28.60 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سهم أرامكو يغلق اليوم عند 28.60 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أغلق سهم أرامكو اليوم عند 28.60 ريال منخفضًا بقيمة 0.30 ريال، أي ما يعادل 1.04 % من قيمته عن آخر إغلاق سابق.
وتم افتتاح التداول اليوم على سهم أرامكو عند 28.90 وهبط السعر الأدنى إلى 28.50 ريال.
وبلغ عدد الصفقات 6,278 صفقة، فيما كان متوسط كمية الصفقة 847 سهمًا، وبلغت الكمية المتداولة 5,316,128 سهمًا بقيمة 152,314,196.80 ريالًا.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
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