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قائمة تطبيقات التوصيل المستثناة من منع التجول
متابعات الخليج 365 - الرياض
أتاحت وزارة الداخلية استخدام التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية (خدمات التوصيل السريعة) خلال فترة منع التجول التي ستبدأ اعتبارًا من السابعة من مساء اليوم وذلك لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.
ونشرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بيانًا بالتطبيقات المسجلة لديها والتي تعمل في مجال التوصيل السريع.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اشترطت عدة ممارسات صحية على الشركات المقدمة لخدمات التوصيل، حفاظًا على سلامة المستفيدين ومقدمي الخدمة.
وتضمنت هذه الاشتراطات، فحص حرارة المندوب يوميًا، ولبس القفاز والكمامات، وتوجيه المندوب بغسل اليدين قبل وبعد التسليم واستخدام المعقمات، بالإضافة إلى التعامل الإلكتروني في عمليات الدفع، وعدم المصافحة.
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