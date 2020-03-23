السعودية | السعودية: 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم السعودية: 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقال المتحدث باسم الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي إن إجمالي حالات الإصابة بكورونا 562 حالة. وأكد المتحدث شفاء 19 حالة من فيروس كورونا حتى الآن. Advertisements وشددت وزارة الصحة السعودية على عدم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في المملكة. وحذر المتحدث من الانسياق وراء أوهام وجود علاج حاليا للفيروس، مشيرا إلى أنها عملية علمية وطبية تستغرق وقتا. ونوه إلى أن تدخلات المملكة في مواجهة الفيروس تقلل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المجتمع، مبرزا أهمية التزام الجميع بالتعليمات الصادرة.

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