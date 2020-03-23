السعودية | السعودية: الغرامة والسجن على من يخالف أحكام منع التجول

شكرا لقرائتكم السعودية: الغرامة والسجن على من يخالف أحكام منع التجول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين، أن من يخالف أحكام منع التجول سيتعرض لعقوبتي الغرامة والسجن.
وأوضحت الداخلية أن غرامة قدرها 10 آلاف ريال ستحرر بحق من يخالف منع التجول، وتتضاعف هذه الغرامة مع التكرار.
وأضافت أن من يكرر مخالفة منع التجول سيُسجن مدة لا تزيد عن 20 يوماً.
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