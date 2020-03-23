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أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الغرامة والسجن لمن يخالف أحكام #منع_التجول.
وأوضحت الداخلية أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.
وأكد المصدر: لا تسري العقوبة على حالات الضرورة القصوى -بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة- وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.وزارة الداخلية حظر التجول
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 03:54 PM
مصدر مسؤول: لا تسري العقوبة على حالات الضرورة القصوى
أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الغرامة والسجن لمن يخالف أحكام #منع_التجول.
وأوضحت الداخلية أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.
وأكد المصدر: لا تسري العقوبة على حالات الضرورة القصوى -بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة- وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.
، "الداخلية" توضح عقوبات المخالفين لمنع التجول: غرامة 10 آلاف والسجن ،
المصدر : الخليج 365
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