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كشفت زيارة للمتاجر الإلكترونية لشركة أبل، الاثنين، أن الشركة تخلت عن تقييد المشتريات الإلكترونية لهواتف آيفون، التي تقتصر على جهازين فقط.
وووفق وكالة "رويترز"، تتيح قوائم المشتريات من المتاجر الإلكترونية في مناطق عديدة من الولايات المتحدة إلى هونغ كونغ والبر الرئيس للصين للعملاء شراء أكثر من 10 أجهزة، ولكن القيود مستمرة بالنسبة لبعض طرازات "آيباد وماكبوك".
وقد امتنعت "أبل" عن التعقيب، لكنها كانت قد أعلنت هذا الشهر أنها ستغلق جميع متاجر التجزئة خارج البر الرئيس للصين وتايوان وهونغ كونغ وماكاو وهو ما يعني التحول فعليًا لموقعها الإلكتروني.
وارتفعت معلات التجارة الإلكترونية كثيرًا في الولايات المتحدة والصين وبقية أنحاء العالم بعد تفشي أزمة فيروس كورونا، ووصلت في بعض المناطق إلى نحو 50 % أو أكثر.شركة أبل فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يجبر "أبل" على إلغاء شرط "الشراء الإلكتروني"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-23
كشفت زيارة للمتاجر الإلكترونية لشركة أبل، الاثنين، أن الشركة تخلت عن تقييد المشتريات الإلكترونية لهواتف آيفون، التي تقتصر على جهازين فقط.
وووفق وكالة "رويترز"، تتيح قوائم المشتريات من المتاجر الإلكترونية في مناطق عديدة من الولايات المتحدة إلى هونغ كونغ والبر الرئيس للصين للعملاء شراء أكثر من 10 أجهزة، ولكن القيود مستمرة بالنسبة لبعض طرازات "آيباد وماكبوك".
وقد امتنعت "أبل" عن التعقيب، لكنها كانت قد أعلنت هذا الشهر أنها ستغلق جميع متاجر التجزئة خارج البر الرئيس للصين وتايوان وهونغ كونغ وماكاو وهو ما يعني التحول فعليًا لموقعها الإلكتروني.
وارتفعت معلات التجارة الإلكترونية كثيرًا في الولايات المتحدة والصين وبقية أنحاء العالم بعد تفشي أزمة فيروس كورونا، ووصلت في بعض المناطق إلى نحو 50 % أو أكثر.
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
03:17 PM
القيود مستمرة بالنسبة لبعض طرازات "آيباد وماكبوك"
كشفت زيارة للمتاجر الإلكترونية لشركة أبل، الاثنين، أن الشركة تخلت عن تقييد المشتريات الإلكترونية لهواتف آيفون، التي تقتصر على جهازين فقط.
وووفق وكالة "رويترز"، تتيح قوائم المشتريات من المتاجر الإلكترونية في مناطق عديدة من الولايات المتحدة إلى هونغ كونغ والبر الرئيس للصين للعملاء شراء أكثر من 10 أجهزة، ولكن القيود مستمرة بالنسبة لبعض طرازات "آيباد وماكبوك".
وقد امتنعت "أبل" عن التعقيب، لكنها كانت قد أعلنت هذا الشهر أنها ستغلق جميع متاجر التجزئة خارج البر الرئيس للصين وتايوان وهونغ كونغ وماكاو وهو ما يعني التحول فعليًا لموقعها الإلكتروني.
وارتفعت معلات التجارة الإلكترونية كثيرًا في الولايات المتحدة والصين وبقية أنحاء العالم بعد تفشي أزمة فيروس كورونا، ووصلت في بعض المناطق إلى نحو 50 % أو أكثر.
، "كورونا" يجبر "أبل" على إلغاء شرط "الشراء الإلكتروني" ،
المصدر : الخليج 365
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