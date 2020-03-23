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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعليق كافة المسابقات ومن ضمنها دوري الدرجة الأولى، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونشرالاتحاد بيانًا رسميًا، قال فيه: "المسابقات ستتوقف حتى ترى الحكومة أنه يمكن استئناف البطولات دون مخاطر تهدد الصحة".
واتفق الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا على تعليق المسابقة حتى تقرر السلطات الإسبانية بأن الوضع يسمح لاستكمال المباريات وفقًا للبيان المذكور.
ووفق روسيا اليوم أعلن الاتحاد الإسباني في وقت لاحق عن تأجيل مباريات الليغا حتى بداية شهر أبريل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.
ولكن بعد تفشي الفيروس في كافة مدن إسبانيا، قرر الاتحاد الإسباني، ورابطة الليغا بموافقة لجنة مراقبة المنشآت العامة على تأجيل كافة المباريات لحين إشعار آخر.
يذكر أن صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل توقف الليغا تعود لبرشلونة برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.الاتحاد الإسباني لكرة القدم فيروس كورونا الجديد
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 03:51 PM
قال في بيان رسمي: بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعليق كافة المسابقات ومن ضمنها دوري الدرجة الأولى، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونشرالاتحاد بيانًا رسميًا، قال فيه: "المسابقات ستتوقف حتى ترى الحكومة أنه يمكن استئناف البطولات دون مخاطر تهدد الصحة".
واتفق الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا على تعليق المسابقة حتى تقرر السلطات الإسبانية بأن الوضع يسمح لاستكمال المباريات وفقًا للبيان المذكور.
ووفق روسيا اليوم أعلن الاتحاد الإسباني في وقت لاحق عن تأجيل مباريات الليغا حتى بداية شهر أبريل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.
ولكن بعد تفشي الفيروس في كافة مدن إسبانيا، قرر الاتحاد الإسباني، ورابطة الليغا بموافقة لجنة مراقبة المنشآت العامة على تأجيل كافة المباريات لحين إشعار آخر.
يذكر أن صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل توقف الليغا تعود لبرشلونة برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.
، الاتحاد الإسباني للكرة يعلق جميع مسابقاته لأجل غير مسمى ،
المصدر : الخليج 365
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