، يوم كارثي جديد في إسبانيا.. 462 حالة وفاة في 24 ساعة ،

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أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، أن حصيلة الوفيات بـ"كورونا" في البلاد تخطت حاجز الألفين، بعد تسجيل 462 وفاة إضافية.
وقالت وزارة الصحة: عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس "كورونا" المستجد ارتفع إلى 2182 حالة بعد تسجيل 462 وفاة خلال 24 ساعة.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد زاد معدل الوفيات بذلك بنسبة 27% عن الأحد، مع بلوغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" 33089 حالة في إسبانيا.
وباتت إسبانيا إحدى الدول الأكثر تضرراً من الوباء بعد الصين وإيطاليا.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، السبت، من أن أربع دول أوروبية تسير على خطى إيطاليا، من حيث عدد وفيات "كورونا".
وتوقعت المنظمة الدولية أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، مشيرةً إلى أن أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لوباء "كوفيد 19".
وتؤكد الحكومة الإسبانية أنها ستفعل كل ما هو لازم لمكافحة جائحة "كورونا"، وتحذر من أن "الأسوأ لم يأتِ بعد".
وتشهد إسبانيا إغلاقاً تاماً في محاولة لاحتواء انتشار "كورونا". ولا يُسمح للناس بالخروج إلا للذهاب إلى العمل وشراء الطعام والأدوية والاعتناء بالأشخاص المتقدمين في السن.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ السبت الماضي، واتخذت إجراءات صارمة لإبقاء السكان في منازلهم.إسبانيا فيروس كورونا الجديد
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 03:47 PM
حصيلة الضحايا تتجاوز ألفين والإصابات تبلغ 33089 حالةيوم كارثي جديد في إسبانيا.. 462 حالة وفاة في 24 ساعة
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، أن حصيلة الوفيات بـ"كورونا" في البلاد تخطت حاجز الألفين، بعد تسجيل 462 وفاة إضافية.
وقالت وزارة الصحة: عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس "كورونا" المستجد ارتفع إلى 2182 حالة بعد تسجيل 462 وفاة خلال 24 ساعة.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد زاد معدل الوفيات بذلك بنسبة 27% عن الأحد، مع بلوغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" 33089 حالة في إسبانيا.
وباتت إسبانيا إحدى الدول الأكثر تضرراً من الوباء بعد الصين وإيطاليا.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، السبت، من أن أربع دول أوروبية تسير على خطى إيطاليا، من حيث عدد وفيات "كورونا".
وتوقعت المنظمة الدولية أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، مشيرةً إلى أن أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لوباء "كوفيد 19".
وتؤكد الحكومة الإسبانية أنها ستفعل كل ما هو لازم لمكافحة جائحة "كورونا"، وتحذر من أن "الأسوأ لم يأتِ بعد".
وتشهد إسبانيا إغلاقاً تاماً في محاولة لاحتواء انتشار "كورونا". ولا يُسمح للناس بالخروج إلا للذهاب إلى العمل وشراء الطعام والأدوية والاعتناء بالأشخاص المتقدمين في السن.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ السبت الماضي، واتخذت إجراءات صارمة لإبقاء السكان في منازلهم.
، يوم كارثي جديد في إسبانيا.. 462 حالة وفاة في 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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