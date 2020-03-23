، "القابعون في منازلهم".. مليار إنسان داخل بيوتهم بسبب "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - 34 بلدًا ومنطقة فرضت حجرًا منزليًا إجباريًا على 659 مليون شخص

دعت السلطات حول العالم رقمًا مذهلاً بلغ أكثر من مليار شخص في ما يربو على 50 بلدًا إلى البقاء في منازلهم، سعيًا لمكافحة الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا المستجد.

ووفق قاعدة بيانات نشرتها وكالة فرانس برس، الاثنين، فقد فرض 34 بلدًا ومنطقة على الأقل حجرًا منزليًا إجباريا للسكان، بما يشمل أكثر من 659 مليون شخص.

وينطبق الأمر بصورة خاصة على فرنسا وإيطاليا والأرجنتين وولاية كاليفورنيا الأميركية والعراق ورواندا، فيما التحقت اليونان بالقائمة الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت غرينتش، على أن تنضاف إليها كولومبيا ونيوزيلندا يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويمكن في أغلب هذه المناطق مغادرة المنزل للعمل وشراء المواد الاستهلاكية الأساسية وتلقي العلاج.

ودعت أربع دول على الأقل "أكثر من 228 مليون نسمة"، بينها إيران وألمانيا والمملكة المتحدة، سكانها للبقاء في منازلهم وتقليص تنقلاتهم إلى أدنى حد، دون أن تتبنى تدابير قسرية.

ولقيت هذه الدعوات أثرًا محدودًا، خاصة في بريطانيا حيث صعّدت الحكومة نبرتها الأحد عقب نهاية أسبوع شهدت اكتظاظ المنتزهات والشواطئ.

وأقرت 10 دول على الأقل "أكثر من 117 مليون نسمة" حظرًا للتجول، ومنعت التنقلات الليلية، ويشمل ذلك خاصة بوركينا فاسو وتشيلي والعاصمة الفلبينية مانيلا وصربيا وموريتانيا. ويدخل حظر التجول حيز التنفيذ مساء الاثنين في السعودية.

كما فرضت بعض الدول حجرًا على مدنها الرئيسة، وشمل ذلك أكبر 27 مدينة في بلغاريا، ومدينتي ألماتي ونور سلطان في كازاخستان، وباكو في أذربيجان. ويقطن هذه المدن ما يقارب 10 ملايين نسمة.فيروس كورونا الجديد