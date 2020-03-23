، وفيات "كورونا" تكسر حاجز الـ15 ألفاً.. هنا آخر التطورات في 10 دول ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة الضحايا تواصل الارتفاع بالتزامن مع سعي دول العالم للسيطرة

تواصل حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد الارتفاع، بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض؛ عبر تبنّي إجراءات احترازية مشددة، وحتى الآن وصل عدد المصابين إلى 349.980، والمتعافون 100.345، فيما تخطى عدد الوفيات حاجز الـ15 ألفاً وسجل 15.306.

تونس

أكدت وزارة الصحة التونسية، اليوم الاثنين، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، مشيرةً إلى أن إجمالي الإصابات قد ارتفع بذلك إلى 89 حالة.

وأعلنت الصحة التونسية اكتشاف بؤرتين وبائيتين لتفشي فيروس "كورونا" في ولاية تونس، تشمل منطقتي البحيرة والمرسى، وبؤرة ثالثة في سكرة من ولاية أريانة بشمال غربي العاصمة.

كما صنفت جزيرة جربة بؤرة لوباء فيروس "كورونا" المستجد، بعد اكتشاف الفرق الطبية هناك لحالة إصابة مؤكدة بالفيروس، لم يُعرف مصدرها بعدُ.

سويسرا

أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1046 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 8060 شحصاً.

وقالت وزارة الصحة في سويسرا: إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 66 شخصاً.

اليونان

علقت اليونان، اليوم الاثنين، الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وتركيا، في الوقت الذي بدأ فيه سريان حظر تجوال في البلاد.

وبدأ تطبيق الحظر الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش (السادسة صباحاً بتوقيت أثينا)، اليوم الاثنين، 23 مارس وينتهي 13:00 بتوقيت غرينتش في 15 إبريل، بحسب وكالة "رويترز".

وقيل إنه إجراء مؤقت ووقائي في إطار جهود أخرى لمكافحة جائحة فيروس "كورونا".

وشهدت اليونان، أمس الأحد، أكبر ارتفاع لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في يوم واحد بلغت 94 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 624 حالة مع ارتفاع الوفيات إلى 15 حالة.

بنجلاديش

أعلن سكرتير مجلس الوزراء في بنجلاديش خاندكر أنور الإسلام، اليوم، إغلاق مقار الهيئات الحكومية خلال الفترة بين 26 مارس و4 إبريل المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم، عن أنور الإسلام القول: إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وكان مسؤولون في بنجلاديش قد أكدوا أمس تأجيل الاختبارات العامة، في مختلف أنحاء البلاد، التي كان من المقرر أن تبدأ أوائل الشهر المقبل مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 27.

نيجيريا

أعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس "كورونا".

وأضاف المركز في تغريدة أن المتوفي رجل يبلغ من العمر 67 عاماً، وعاد من رحلة علاج في بريطانيا، وكان يعاني من مشاكل صحية مزمنة من بينها ورم نخاعي متعدد وداء السكري، وكان يخضع للعلاج الكيمياوي.

ويوم أمس الأحد، أعلن الاتحاد الإفريقي، إصابة 1268، ووفاة 39 شخصاً بالفيروس بعموم القارة السمراء.

وحتى صباح الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 344 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 14 ألفاً منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 99 ألفاً.

أوكرانيا

أوقفت أوكرانيا وسائل النقل العام في العاصمة كييف، اليوم، في إطار الإجراءات الصارمة التي تتخذها لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد داخل البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الأوكرانية أن وسائل النقل سيتم توفيرها فقط للعاملين في مجال الصحة والطوارئ، وأفراد إنفاذ القانون، والمرافق والصيدليات والعاملين في متاجر التموينات.

وفرضت العديد من المدن الأوكرانية الأخرى إجراءات مماثلة، كما تم تقييد حركة النقل بين المدن.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت تسجيل نحو 70 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وثلاث حالات وفاة.

هونغ كونغ

منعت السلطات في هونج كونج غير المقيمين من دخول أراضيها ابتداءً من الأربعاء القادم في إطار إجراءات جديدة للحد من الارتفاع الأخير للإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام في وقت سابق أنه لن يُسمح لأي شخص غير مقيم في هونج كونج بأن يصل من الخارج جواً من دخول المدينة، وذلك لأسبوعين على الأقل، مضيفةً أنه سيتم حظر عمليات العبور أيضاً في مطار المدينة.

وتضاعف عدد المصابين بالفيروس في هونج كونج خلال الأسبوعين الأخيرين ليبلغ 318 حالة، خصوصاً مع عودة مقيمين فيها من أوروبا وأمريكا الشمالية اللتين تشهدان تفشياً واسعاً لوباء كوفيد 19.

الأرجنيتن

ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في الأرجنتين إلى 266 شخصاً، عقب تأكيد إصابة 41 حالة جديدة أمس الأحد، 20 منها رُصدت في مدينة ومقاطعة بوينوس أيرس، وفقاً لمصادر من وزار الصحة بالبلد اللاتيني.

وما زالت معظم الحالات المسجلة في الأرجنتين، وبينها 4 وفيات، قادمة من الخارج، أي أنها لأشخاص سافروا إلى مناطق ينتشر بها مرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس ثم عادوا إلى الأرجنتين.

وأوضحت المصادر أن الحالات الـ41 الجديدة، بينها 17 شخصاً سافروا حديثاً للخارج، و11 كانوا على "اتصال وثيق" بحالات إصابة سابقة، علاوة على 12 ما زالوا قيد البحث للتحقق من أسباب إصابتهم.

وكان رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز قد أعن فرض عزل وقائي إجباري على الشعب بأسره، مع بعض الاستثناءات، ابتداءً من يوم الجمعة الماضي وحتى 31 مارس الجاري، وعاد وأعلن الأحد أنه قد يمدد هذه الفترة إذا اقتضت الضرورة.

أرمينيا

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد إلى 194 حالةً.

ونقلت وكالة الأنباء الأرمينية عن باشينيان قوله في تصريح صحفي إنه تم تسجيل أربع إصابات جديدة مؤكدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بأرمينيا إلى 194 حالةً.

وأضاف أنه تم شفاء حالتين من الفيروس، في حين يخضع جميع المصابين للعلاج في المستشفيات.

جامبيا

سجلت جامبيا اليوم أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير الصحة الجامبي أحمدو لامين ساماته عبر التليفزيون الرسمى: حالة الوفاة لمسن بنجلاديشي عمره 70 عاماً كان قادماً من السنغال في منتصف الشهر الحالي.

وكشف الوزير عن إصابة جديدة بالفيروس المستجد ليرتفع عدد الحالات المصابة به إلى حالتين.فيروس كورونا الجديد