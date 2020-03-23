شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام: الخروج بعد انتهاء الحظر للضرورة القصوى فقط والان نبدء بالتفاصيل
يباشر رجال الأمن تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.
وأوضح الأمن العام أنه يجب على المواطن والمقيم الإبقاء في المنزل خلال فترة منع التجول، وعدم الخروج في الفترة التي لا يسري فيها المنع إلا في حالات الضرورة القصوى.
يستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: الخروج بعد انتهاء الحظر للضرورة القصوى فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.