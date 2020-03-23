شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام: الخروج بعد انتهاء الحظر للضرورة القصوى فقط والان نبدء بالتفاصيل

يباشر رجال الأمن تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

وأوضح الأمن العام أنه يجب على المواطن والمقيم الإبقاء في المنزل خلال فترة منع التجول، وعدم الخروج في الفترة التي لا يسري فيها المنع إلا في حالات الضرورة القصوى.

يستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.