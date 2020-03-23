شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من الشائعات: توقعات هواة الطقس «غير صحيحة» والان نبدء بالتفاصيل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد من الشائعات المتعلقة بالظروف الحالية ، موضحة أنها تابعت ما نشره بعض من هواة الطقس على مواقع التواصل الاجتماعي عن موجة برد خلال الأيام القادمة . وأكدت أن التوقعات تشير إلى عدم صحة تلك المزاعم وأن درجات الحرارة ستكون بمشيئة الله حول معدلاتها السنوية الطبيعية ويتوقع ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق اعتبارا من الغد.

وحذرت الهيئة من نشر الشائعات والتي يسعي مروجوها إلى التكسب الإعلامي من خلال تضليل المجتمع خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة والعالم وتتطلب تكاتف المجتمع ونشر الحقائق ومحاربة الشائعات.