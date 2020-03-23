شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تشكر المملكة على مساعدة اليمن في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

آل جابر: المملكة مستمرة في دعم اليمن في كل المجالات وجه مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، الشكر للمملكة، بعد أن نقلت إمدادات منظمة الصحة العالمية الحيوية الخاصة بـ (كوفيد-19) جواً إلى اليمن. وأضافت منظمة الصحة العالمية عبر حسابها الرسمي :"تشمل الشحنة معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين واختبارات الفحص المختبري في عدن وصنعاء وأيضا أدوية الصدمة ومستلزمات لدعم الاستجابة المستمرة للأزمة". وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر أن "المملكة بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين أدامه الله وسمو ولي العهد حفظه الله مستمرة في دعم اليمن في كل المجالات ومنها مواجهة (كوفيد-19) من خلال منظمات الأمم المتحدة ومركز الملك سلمان للإغاثة و البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

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