وفاة عامل وإصابة آخر جراء سقوط جدار في المدينة المنورة

2020-03-23

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

توفي شخص وأصيب آخر جراء سقوط جدار نتيجة أعمال الحفر لمبنى مجاور تحت الإنشاء في المدينة المنورة.

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وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد مبارك الجهني: تبلغنا عند الساعة: ١١:٠٨ من صباح هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٤١/٧/٢٨ عن ‏‏سقوط جدار مبني على عمال، بحي شوران تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع.

وتابع: اتضح أن ‏الحالة ‏لسقوط جدار مبنى قائم على عمال نتيجة أعمال الحفر لمبنى مجاور تحت الإنشاء مع وجود حالة احتجاز لشخصين من الجنسية الباكستانية بالعقد الثاني من العمر تم إخراجهما من تحت الأنقاض أحدهما مصاب تم نقله للمستشفى والآخر متوفٍ يرحمه الله.

ولفت إلى أنه تم تسليم الموقع لجهة الاختصاص.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19



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