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الأمن العام يستبق تطبيق منع التجول بتوضيح مهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
استبق الأمن العام دخول منع التجول حيز النفاذ بتوضيح مهم لما يجب الالتزام به في ساعات حظر التجول وغيرها من الساعات الأخرى.
وقال الأمن العام إنه يمنع على متابعات الخليج 365 والمقيم الخروج من المنزل خلال ساعات سريان حظر التجول من السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة 21 يومًا.
كما دعا الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى البقاء في المنزل في غير ساعات منع التجول وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمره الكريم بالأمس متضمنًا منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا لمدة ( 21 ) يومًا من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.
كما نص الأمر الملكي على أن تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.
واستثنى الأمر الملكي من منع التجول منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.
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