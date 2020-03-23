فيديو.. تكبير وتهليل أثناء حظر التجول في الكويت

2020-03-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

شهد عدد من بنايات منطقة حولي في الكويت صيحاتٍ تعلوها التكبير تزامنًا مع أول يوم حظر للتجول في الكويت بسبب فيروس كورونا يوم أمس.

وتم فرض حظر التجول في الكويت اعتبارًا من الأمس من الساعة 5 مساءً حتى 4 فجرًا في إطار تشديد الإجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا.

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من جهة أخرى سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم حالة واحدة فقط مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الـ24 ساعة الماضية في الكويت.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن الحالة هي لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى الإمارات، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى 189 حالةً.

وأضاف أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية أصبح 159 حالةً في حين بقي عدد حالات الشفاء عند 30 حالةً وكذلك بقي عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة عند خمس حالات هي حالتان مستقرتان وثلاث حرجة.

وعن مراكز الحجر الصحي، فقد بلغ العدد الإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي 702 شخص وذلك بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات المخبرية من الفيروس.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19



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