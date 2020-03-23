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وزارة العدل تطلق دليلا تفاعليا لسهولة الوصول إلى 120 خدمة الكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

تواصل وزارة العدل خدمة المستفيدين عن بعد ودعم سهولة وصولهم إلى الخدمات العدلية، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أطلقت دليلها التفاعلي الذي يحتوي على شرح مبسط ووصول مباشر وسريع لـ120 خدمة الكترونية، تشمل جميع القطاعات العدلية (القضاء، التنفيذ، التوثيق) للتيسير على المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الوصول إلى خدماتها الالكترونية من خلال بوابة ناجز الالكترونية najiz.sa، وتطبيق وزارة العدل للأجهزة الذكية، وتطبيق الموثق لإتمام الإجراءات التوثيقية داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمية عبر موثقين معتمدين.

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ومن القنوات العدلية التي تقدم خدماتها للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية مركز التواصل الموحد 1950، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو رسائل البريد الالكتروني، إلى جانب إتاحة التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبينت وزارة العدل أن الرقم الموحد لخدمة المستفيدين من داخل المملكة هو 1950، ومن خارج المملكة عبر الرقم 920001950، ويمكن للمستفيدين تنفيذ بعض الخدمات ذاتيا عن طريق الرد الآلي، كما يتلقى المركز رسائل البريد الالكتروني على [email protected]، إضافة إلى خدمة "المحادثة المباشرة" لمتصفحي البوابات الالكترونية للوزارة.

ويمكن للمستفيدين تحميل دليل الخدمات العدلية والاستفادة منه عبر الرابط التالي https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Documents/MOJ-Eservices-Catalog.pdf.