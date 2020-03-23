شكرا لقرائتكم خبر عن عروس سعودية اشترطت أمراً غريباً لإتمام عقد النكاح.. وبعد الزواج كانت المفاجأة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جورج قرداحي يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة مزلزلة : هذا ما يحدث داخل فضائية MBC مع المذيعين والمذيعات غصبًا! (فيديو) ظاهرة غريبة تثير الذعر في سلطنة عمان .. والرعب يجتاح شوارع العاصمة مسقط (فيديو)

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