التجارة: استمرارية فتح محلات الخدمات المقدمة للمواطن في أوقات منع التجول

أوضحت وزارة التجارة أن قرار منع التجول الذي صدر بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نص على استمرارية فتح محلات الخدمات المقدمة للمواطنين في أوقات المنع.

وبينت أن المحلات التي ستستمر في العمل في توقيت منع التجول هي الهايبر ماركت والتموينات والمخابز والصيدليات ومحلات بيع الخضار واللحوم والدواجن والمخابز والمصانع والمعامل الغذائية، فيما تواصل محطات الوقود عملها داخل المدن وخارجها.

وأضافت الوزارة أن خدمات المياه والكهرباء ستواصل عملها إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالتأمين ومباشرة الحوادث المرورية، وسيستمر عمل تطبيقات التوصيل في التجارة الإلكترونية، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلالها واستلام المنتجات والخدمات بشكل ميسر وبمأمونية.

وأشارت إلى أن الصيدليات والعيادات الطبية والمستشفيات ستواصل عملها أيضًا بتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتستمر خدمات النقل في القطاع الصحي والغذائي، إضافة إلى عملية نقل البضائع والطرود، كما تواصل الفنادق والشقق المفروشة تقديم خدماتها للنزلاء.

كما يمكن لمنشآت القطاع الخاص التي ترغب في استثناء العاملين لديها للضرورة أن تتقدم بطلب ذلك عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية.

وذكرت الوزارة أن الفرق الرقابية تواصل أعمالها الميدانية خلال فترة الحد من التجول لمكافحة كورونا بمباشرة مهامها الميدانية بالتحقق من الوفرة التموينية، وكشف الغش في كافة مناطق ومدن المملكة، فيما يستقبل مركز بلاغات المستهلك البلاغات والشكاوى هاتفيًا على الرقم (1900) أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، كما تتم خدمة العملاء في قطاع الأعمال عبر مركز اتصال قطاع الأعمال على الرقم الموحد: (920000667).

وكشفت الوزارة أنها عملت بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على إضافة (الأسواق التموينية) خلال فترة الحد من التجول لمكافحة كورونا إلى تطبيقات التوصيل لضمان توفير كافة الاحتياجات الرئيسية للأسر في منازلهم.

وأهابت بعموم المستهلكين في حال رصد أي مغالاة في الأسعار أو أي مخالفات تجارية بالإبلاغ عنها عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز البلاغات 1900.