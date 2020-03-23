18 C الرياض 23 مارس، 2020 متحدث البنوك يوضح لماذا لم تشمل مبادرة تأجيل الأقساط العاملين بالقطاعات الأخرى- فيديو

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