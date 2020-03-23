خبير طقس يكشف سبب تأخر موسم الحر.. ويحدد موعد بدايته

كشف خبير الطقس عبدالله الحربي، سبب تأخر دخول موسم الحر لهذا العام.

وحسب سبق، قال “الحربي” :” أنه من المتوقع أن يتأخر دخول الحر هذا العام بسبب استمرار تقلبات الأجواء ما بين الباردة والدافئة خلال الأسبوعين القادمة تَبَعًا لمرور المنخفضات العلوية الباردة، والتي دائمًا تتبعها جبهات باردة تنخفض معها درجات الحرارة، وتعود للارتفاع بعد رحيل هذه الجبهات.”

وأكمل: ” متوقع أن نستقبل حالة جوية ممطرة مطلع الأسبوع القادم على الوسطى، والشرقية، والمرتفعات وشرقها، وأجزاء من: (حائل، والقصيم، وتبوك، والجوف) بأمطار متفرقة وعلى نطاق واسع؛ إلا أنها تتركز على الوسطى وغربها والمرتفعات والسواحل الشرقية بشكل أفضل”.

وتابع: “تُعتبر هذه الفترة مميزة بالأمطار الربيعية (المراويح)، وتتميز بغزارة الهطول وتساقط البرد وكثرة الزوابع الرعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية . وأضاف: “أما ما يخص ارتفاع درجات الحرارة؛ فتبقى في تذبذب بين الارتفاع والانخفاض إلى الثلث الثاني من أبريل، وتبدأ في الارتفاع بشكل تدريجي مطلع مايو بمشيئة الله”.