المرور:4 خطوات لإلغاء مستخدم مركبة عبر أبشر.. وهذه طريقة الاستعلام عن المحجوزة إلكترونيًا

أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة الاستعلام عن المركبة المحجوزة إلكترونيا عبر منصة أبشر، بالإضافة إلى خطوات إلغاء مستخدم مركبة من خلال أبشر.

وأكد المرور السعودي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه يمكن إلغاء مستخدم مركبة من خلال الدخول على حساب المستخدم على منصة أبشر ثم الضغط على «تفاويض» ومن ثم اختيار «تفاويض المركبات» ثم «إلغاء مركبة مستخدم».

المرور يوضح طريقة الاستعلام عن المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر أبشر

فيما أوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي طريقة الاستعلام عن المركبة المحجوزة إلكترونيا من خلال الدخول على حساب المستخدم على منصة أبشر ثم الضغط على «خدمات مركبات» ثم اختيار «الاستعلامات» ثم اختيار«استعلام المركبات المحجوزة».

وبعد هذه الخطوات سيتم عرض معلومات عن اسم وموقع الحجز وتاريخ حجز المركبة، وفقا للإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر».

ومن الخدمات الإلكترونية التي يوفرها المرور السعودي عبر منصة أبشر، تجديد رخص القيادة، وتجديد رخص السير، وإصدار التفاويض وإضافة مستخدم فعلي، ومبايعة المركبات والاعتراض على المخالفات المرورية.

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وكانت الحكومة قررت تعليق في الجهات الحكومية في أنحاء المملكة ولمدة 16 يومًا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

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