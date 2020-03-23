الجوازات: قرار الإعفاء المالي للوافدين المنتهية إقاماتهم لا يشمل «التغيب عن العمل»

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الإثنين، أن إقرار الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، لا يشمل المتغيبين عن العمل.
وأكَّدت الجوازات- عبر حسابها بتويتر- أن القرار لا يشمل من عليه بلاغ تغيّب عن العمل.
جاء ذلك، ردًا على سؤال مقيم حول شمول الإعفاءات بلاغات التغيب عن العمل؟.
وكان وزير المالية محمد الجدعان، أعلن يوم الجمعة الماضي، الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
وقدمت حكومة المملكة العربية السعودية، عدة إجراءات للتخفيف من آثار تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال، منها إجراء خاص برسوم الوافدين.
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