حساب المواطن: لا تُخصم القروض والالتزامات المالية من الدخل أثناء الإفصاح

أوضح «حساب المواطن» أنه لا يتم خصم القروض والالتزامات المالية من الدخل، أثناء الإفصاح، مؤكدًا ضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا كل البدلات والعلاوات ويستثنى منه بدل غلاء المعيشة فقط.



جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسار ورده من أحد المتابعين، عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»، قال فيه: «السلام عليكم يوجد خصم شهري من راتبي الشهري بطريقة الاستقطاع من الراتب.. السؤال: هل أدخل راتبي الشهري بعد خصم الاستقطاع؟».



وقال حساب المواطن: وعليكم السلام، لا يتم خصم القروض والالتزامات المالية من الدخل، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا كل البدلات والعلاوات ويستثنى منه بدل غلاء المعيشة فقط».



وكان برنامج حساب المواطن أعلن، في وقت سابق، إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ«28» (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغت نسبة المستفيدين مستوفى معايير الاستحقاق 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون «مستفيد» و«تابع»، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال، منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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