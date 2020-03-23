كراني: أجواء مناخية مضطرية على بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، اجواء مضطربة على بعض مناطق المملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقال كراني، عبر حسابه بتويتر، إن هناك أجواء مضطربة خلال الـ48 ساعة المقبلة؛ حيث يتحرك اضطراب جوي لشرق المتوسط يؤدي إلى عدم استقرار، موضحًا أنه يبدأ بالشمالية الغربية.

وأضاف أن رحيل الكتلة الباردة يبدأ فجر اليوم ويتمركز على القطاع الشرقي، يليه ارتفاع حراري، مشيرًا إلى سحب ممطرة فجر اليوم على الشمالية الغربية وسواحلها، تتحرك شرقًا وتتمركز غدًا الثلاثاء على الشرق والوسط.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، فيما تؤثر العوالق الترابية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران) وسماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من منطقتي تبوك والجوف.

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