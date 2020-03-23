للمتقاعدين.. كيف تحصل على وظيفة من المؤسسة العامة للتقاعد؟

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، طريقة تقديم المتقاعدين للحصول على وظائف تناسب خبراتهم، مشيرة إلى الخدمات والمعاملات التي يمكن إنجازها إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وقالت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ردًا على أحد المستفيدين إنه في حال رغبة المتقاعد في الحصول على وظيفة خاصة، فيقدم الخبرات الخاصة لديه من خلال أيقونة خبرات في حسابك الخاص عبر المؤسسة.

وأكدَّت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها الرسمي، أنه في حال وجود وظيفة مناسبة للمتقاعد، فستقوم الجهة المعنية بالتواصل معه.

خدمات يمكنك إنجازها إلكترونيًا من خلال موقع المؤسسة العامة للتقاعد

وفي سياق متصل، أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، الخدمات التي يمكن للمشتركين والمستفيدين والمتقاعدين، الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني، منها حساب المعاش عن طريق الحاسبة الإلكترونية، والحصول على تعريف المعاش، ومعرفة المبالغ المصروفة ومتابعة حالة الطلبات المقدمة

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وكانت المؤسسة العامة للتقاعد، دعت كل عملائها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تتيحها المؤسسة لإنهاء جميع خدماتهم إلكترونيًا، معلنةً إغلاق جميع فروعها حول المملكة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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