السعودية اليوم / المغرب تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الرباط 28 رجب 1441 ه موافق 23 مارس 2020 م واس

سجلت المغرب سبع إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم بأنهها سجلت 4 وفيات بسبب فيروس كورونا، فيما تماثلت 4 حالات للشفاء.

// انتهى //

13:43ت م

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الرباط 28 رجب 1441 ه موافق 23 مارس 2020 م واسسجلت المغرب سبع إصابات مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في 4 مدن مغربية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 122 إصابة.وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم بأنهها سجلت 4 وفيات بسبب فيروس كورونا، فيما تماثلت 4 حالات للشفاء.// انتهى //13:43ت م0064

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