السعودية اليوم / هونج كونج تمنع دخول غير المقيمين لأراضيها



هونغ كونغ 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

منعت السلطات في هونج كونج غير المقيمين من دخول أراضيها ابتداءً من الأربعاء القادم في إطار إجراءات جديدة للحد من الارتفاع الأخير للإصابات بفيروس

وأعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام في وقت سابق أنه لن يسمح لأي شخص غير مقيم في هونج كونج بأن يصل من الخارج جوًا من دخول المدينة، وذلك لأسبوعين على الأقل، مضيفةً أنه سيتم حظر عمليات العبور أيضًا في مطار المدينة.

وتضاعف عدد المصابين بالفيروس في هونج كونج خلال الأسبوعين الأخيرين ليبلغ 318 حالة، خصوصًا مع عودة مقيمين فيها من أوروبا وأمريكا الشمالية اللتين تشهدان تفشياً واسعاً لوباء كوفيد 19.

// انتهى //

13:27ت م

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هونغ كونغ 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسمنعت السلطات في هونج كونج غير المقيمين من دخول أراضيها ابتداءً من الأربعاء القادم في إطار إجراءات جديدة للحد من الارتفاع الأخير للإصابات بفيروس كورونا المستجد.وأعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام في وقت سابق أنه لن يسمح لأي شخص غير مقيم في هونج كونج بأن يصل من الخارج جوًا من دخول المدينة، وذلك لأسبوعين على الأقل، مضيفةً أنه سيتم حظر عمليات العبور أيضًا في مطار المدينة.وتضاعف عدد المصابين بالفيروس في هونج كونج خلال الأسبوعين الأخيرين ليبلغ 318 حالة، خصوصًا مع عودة مقيمين فيها من أوروبا وأمريكا الشمالية اللتين تشهدان تفشياً واسعاً لوباء كوفيد 19.// انتهى //13:27ت م0062

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