السعودية اليوم / وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون تداعيات كورونا المستجد



بروكسل 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو الجهود الجارية لإعادة مئات الآلاف من المواطنين الأوروبيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب جائحة فيروس

وجرى خلال اللقاء مناقشة الانعكاسات الجيو سياسية للجائحة والجهود المبذولة لإبطاء انتشار الفيروس على المبادرات الدبلوماسية الأخرى.

وتحدث الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التركيز على مواجهة الجائحة هي الأولوية في الوقت الحالي.

// انتهى //

13:09ت م

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بروكسل 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو الجهود الجارية لإعادة مئات الآلاف من المواطنين الأوروبيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وجرى خلال اللقاء مناقشة الانعكاسات الجيو سياسية للجائحة والجهود المبذولة لإبطاء انتشار الفيروس على المبادرات الدبلوماسية الأخرى.وتحدث الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التركيز على مواجهة الجائحة هي الأولوية في الوقت الحالي.// انتهى //13:09ت م0059

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