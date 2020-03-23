السعودية اليوم / سلطنة عُمان تسجل ١١ إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد ١٩)



مسقط 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة العُمانية اليوم، إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت أن الحالات المسجلة هي لسبعة مواطنين ومقيمين اثنين، تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة حيث تخضع حالتان للتقصي الوبائي، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة ستًا وستين حالة.

وأكدت في بيان لها أن سبع عشرة حالة قد تماثلت للشفاء.

// انتهى //

13:00ت م

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مسقط 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة العُمانية اليوم، إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ۱۹).وأوضحت أن الحالات المسجلة هي لسبعة مواطنين ومقيمين اثنين، تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة حيث تخضع حالتان للتقصي الوبائي، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة ستًا وستين حالة.وأكدت في بيان لها أن سبع عشرة حالة قد تماثلت للشفاء.// انتهى //13:00ت م0056

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