السعودية اليوم / جامبيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا



بانجول 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

سجلت جامبيا اليوم أول حالة وفاة بفيروس

وذكر وزير الصحة الجامبي أحمدو لامين ساماته عبر التليفزيون الرسمى، أن حالة الوفاة لمسن بنجلاديشي عمره 70 عامًا كان قادمًا من السنغال في منتصف الشهر الحالي.

وكشف عن إصابة جديدة بالفيروس المستجد ليرتفع عدد الحالات المصابة به إلى حالتين.

// انتهى //

12:58ت م

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بانجول 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسسجلت جامبيا اليوم أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وذكر وزير الصحة الجامبي أحمدو لامين ساماته عبر التليفزيون الرسمى، أن حالة الوفاة لمسن بنجلاديشي عمره 70 عامًا كان قادمًا من السنغال في منتصف الشهر الحالي.وكشف عن إصابة جديدة بالفيروس المستجد ليرتفع عدد الحالات المصابة به إلى حالتين.// انتهى //12:58ت م0055

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