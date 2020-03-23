السعودية اليوم / ألمانيا تسجل أكثر من أربعة آلاف إصابة و31 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد



برلين 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

سجلت ألمانيا أكثر من أربعة آلاف إصابة جديدة و 31 حالة وفاة بفيروس

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 22672 حالة، مقارنة بـ18610 حالات عن أمس.

كما ارتفع عدد الوفيات من 55 حالة إلى 86 حالة.

// انتهى //

12:07ت م

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برلين 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسسجلت ألمانيا أكثر من أربعة آلاف إصابة جديدة و 31 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد.وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 22672 حالة، مقارنة بـ18610 حالات عن أمس.كما ارتفع عدد الوفيات من 55 حالة إلى 86 حالة.// انتهى //12:07ت م0049

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