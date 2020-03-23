السعودية اليوم / ارتفاع الوفيات بسبب كورونا في الفلبين إلى 33 حالةً



مانيلا 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

سجلت السُلطات الفلبينية ثماني حالات وفاة جديدة بسبب فيروس

وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية روزاريو فيرجيير في مؤتمر صحفي إنه تم تسجيل 16 إصابة جديدة لترتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 396 حالة.

// انتهى //

11:56ت م

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مانيلا 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسسجلت السُلطات الفلبينية ثماني حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 33 حالةً.وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية روزاريو فيرجيير في مؤتمر صحفي إنه تم تسجيل 16 إصابة جديدة لترتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 396 حالة.// انتهى //11:56ت م0046

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