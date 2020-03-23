محمد بن مسعود - الدمام - 23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 12:48 PM ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الشؤون البلدية توضّح الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار منع التجول الشؤون البلدية توضّح الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار منع التجول نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية إنفوغرافيك توضّح فيه الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار ‫منع التجول للحد من ‫كورونا؛ مبينة أن القرار استثنى ‏قطاع الأغذية (نقاط البيع) ‏كالتموينات ‏والسوبر ماركت، ‏إضافة لمحلات بيع الخضار، والدواجن، واللحوم، والمخابز. الكلمات المفتاحية ، الشؤون البلدية توضّح الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار منع التجول ،

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